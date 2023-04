Tiro a volo, Fossa Olimpica: Fabbrizi e Grassia conquistano il primo GP Fitav 2023

Sono Massimo Fabbrizi e Giulia Grassia i vincitori del primo Gran Premio Fitav della stagione 2023, andato in scena al Tav Giulio Antonio Acquaviva di Cellino Attanasio (Te). Nella Fossa Olimpica, il carabiniere marchigiano, secondo alle spalle di Daniele Resca al termine dei 125 piattelli, è salito in cattedra nel medal match ed ha prevalso con 29/35, precedendo Diego Valeri con 28 e Giulio Nelli con 19/25. Grassia ha invece sconfitto nel medal match la campionessa europea Silvana Stanco per 27/35 a 26. A completare il podio Claudia De Luca con 15/25.