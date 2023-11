Tiro a volo, finale Coppa del Mondo: sette azzurri in pedana a Doha

La cerimonia di apertura che si è tenuta al Waldorf Astoria di Doha ha ufficialmente dato il via alla Finale di Coppa del Mondo degli sport di tiro. A dare il benvenuto ai migliori tiratori del trap e dello skeet, che scenderanno in pedana per contendersi la Coppa di Cristallo, è stato il presidente della ISSF (Federazione Internazionale degli sport di tiro), Luciano Rossi. Protagonista in Qatar anche l’Italia, rappresentata da sette tiratori. Nel trap, sotto la guida del direttore tecnico nazionale Marco Conti, gareggeranno Jessica Rossi (Fiamme Oro), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) e Daniele Resca (Carabinieri). Nello skeet del dtn Andrea Benelli si sono qualificati invece Simona Scocchetti (Esercito), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) ed Elia Sdruccioli (Esercito).