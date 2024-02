Champions League, club più ricchi: 2.5 miliardi con la nuova formula

Il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha deciso di approvare la Strategia Uefa 2024-2030 – Uniti per il successo, che si basa su sette valori chiave: rispetto, uguaglianza, equità, apertura, unità, integrità ed eccellenza. In particolare, è stato approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi delle competizioni maschili Uefa per club per il prossimo triennio, quello del 2024-2027. La soglia prevista è di 4.4 miliardi di euro: il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) ai club che partecipano ai turni di qualificazione.

L’importo netto a quel punto viene suddiviso tra i club partecipanti (93,5%) e la UEFA (6,5%). Dell’importo totale disponibile destinato ai club partecipanti (3,317 miliardi di euro), 2,467 miliardi di euro (74,38%) saranno distribuiti ai club che partecipano alla Uefa Champions League (e alla Supercoppa UEFA), 565 milioni di euro (17,02%) saranno distribuiti ai club che partecipano alla Uefa Europa League e 285 milioni di euro (8,60%) ai club della Uefa Conference League. Il rapporto tra le tre competizioni resta lo stesso degli ultimi anni.