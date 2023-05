Tiro a volo, CdM trap Almaty: molto bene gli azzurri dopo i primi 75 piattelli di qualificazione

Primi 75 piattelli di qualificazione nelle due prove individuali di trap nella Coppa del Mondo di tiro a volo ad Almaty, in Kazakhstan. Nella gara maschile molto bene gli azzurri, ben tre in top-10: Giovanni Pellielo è in testa con 73/75 insieme a Khaled Almudhaf, Bhowneesh Mendiratta e James Willett. Sesta posizione, ad un piattello di distanza, per Massimo Fabbrizi e Daniele Resca. Più indietro troviamo anche Diego Valeri e Mauro De Filippis, entrambi con 71/75. Bene anche le ragazze, con Silvana Stanco quarta con 71/75 e Jessica Rossi sesta con 70. Buona prova anche per Sofia Littame e Giulia Grassia, che sono in top-15 con 69/75. In testa l’australiana Catherine Skinner con 73.