F1, Sainz: “Red Bull superiore ovunque: sono colpevoli di essere a un livello così alto”

“Sono ottimista: abbiamo un’opportunità, qui sono sempre stato molto forte. Ma sono realista: la Red Bull è favorita, lo è ovunque. Sarebbe una bella notizia se qualcuno li disturbasse. Week end molto speciale per Charles, cercheremo di portare la Ferrari al posto più alto”. Carlos Sainz, in una intervista a La Repubblica, anticipa così i temi del weekend del Gp di Monaco a Montecarlo che scatta oggi e che potrebbe mostrare ancora lo strapotere Red Bull nei confronti della Ferrari: “Cosa manca per avvicinarsi alla Red Bull? Prevedibilità e passo gara, più che un problema di degrado gomme. In qualifica siamo competitivi. Ci manca una macchina più costante e più facile da guidare, al momento non lo è e si vede dai nostri errori. La Ferrari non è stata capace di fare una buona macchina o una macchina vincente dall’inizio, ma in questo giudizio va considerato che la Red Bull ha fatto un lavoro straordinario, la sola a riuscirci. Tutta la macchina è perfetta, nessun punto debole. E anche la squadra lo è, non sbagliano, anche perché non hanno pressioni”.

E ancora: “Noi siamo colpevoli di non essere al loro livello, ma anche la Red Bull è colpevole di essere a un livello così alto. Non siamo stati capaci di produrre una macchina e di essere una squadra come la loro. Ma ci stiamo provando, a Maranello vedo una carica per raggiungerli e una spinta per recuperare che non ho mai visto”.

