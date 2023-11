Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: Sollazzo nono nella carabina 10 metri, vince Pekler

Niente da fare per Danilo Dennis Sollazzo, impegnato a Doha per le finali di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno. L’azzurro era ai nastri di partenza della carabina 10 metri, ma è uscito di scena nelle qualificazioni, classificandosi al nono posto. Un vero peccato per l’atleta italiano, che ha ottenuto il punteggio totale di 628.8, mancando di un soffio l’accesso alla fine – all’ottavo e ultimo posto disponibile, l’indiano Hazarika con 629.4. Per quanto riguarda la finale, ad imporsi è stato l’ungherese Zalan Pekler, capace di precedere il serbo Lazar Kovacevic. Terzo posto e gradino più basso del podio infine per Jiri Privratsky.