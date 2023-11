Scontri Brasile-Argentina, Lautaro Martinez stufo: “Succede sempre la stessa cosa”

Attraverso un post su Instagram, Lautaro Martinez ha commentato la storica vittoria dell’Argentina per 1-0 contro il Brasile. L’attaccante dell’Inter però non ha solamente festeggiato il traguardo, ma ha anche messo in risalto gli scontri sugli spalti del Maracanà prima del fischio d’inizio. “Questa squadra continua a fare la storia. Argentino fino alle palle. È un peccato tutto quello che è successo prima dell’inizio della partita. In questo posto succede sempre la stessa cosa – si legge nel post del Toro – Grazie per il vostro sostegno a tutte le persone che sono venute e le difenderemo sempre sul campo“.

