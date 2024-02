Atalanta-Sassuolo, Dionisi: “Partita non spartiacque, nessuno è contento di come sta andando”

“E’ di certo una partita molto difficile perché l’Atalanta è in fiducia, lotta per la Champions, però poi ci siamo noi. Abbiamo 15 finali, non c’è una partita meno decisiva dell’altra. La sola prestazione con l’Atalanta potrebbe non bastare perché l’avversario forse è già difficile per le big del campionato, figuriamoci per noi. Non sarà uno spartiacque, dopo ci saranno tanti scontri diretti”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: “La fiducia della società? Non ho letto niente rispetto alla settimana scorsa. Ho parlato con i dirigenti in settimana, ho un ottimo rapporto con tutti. Ovviamente nessuno è contento di come stanno andando le cose. Io non mi sposto di un centimetro. Sono responsabile di quello che facciamo in campo e aumenta la mia volontà e la mia determinazione vedendo il coraggio dei ragazzi nelle ultime partite. Ricorderò ai ragazzi che oggi saremo salvi con una partita in meno rispetto alle altre”.