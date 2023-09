Tifosi Croazia espongono una bandiera fascista: la Uefa apre un’indagine

Nelle ultime ore la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Croazia dopo che i tifosi hanno esposto una bandiera fascista della Seconda Guerra Mondiale durante una partita di qualificazione agli Europei. La Croazia è già sotto processo da parte della Uefa per il “comportamento discriminatorio” da parte dei tifosi durante la finale della Nations League di giugno. La punizione per la Croazia potrebbe essere la squalifica dello stadio, giocando così in uno stadio vuoto il match della prossima settimana con la Turchia.