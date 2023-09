Sci di fondo: dieci azzurri si allenano in Germania a Oberhof

Sono dieci i convocati della squadra di Coppa del mondo di sci di fondo da parte del responsabile tecnico Markus Cramer per il raduno in programma nell’impianto al coperto di Oberhof, in Germania, che si tiene da mercoledì 13 a mercoledì 27 settembre. I dieci sono Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella. Saranno presenti anche Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra. Il primo appuntamento di coppa è previsto a Ruka, in Finlandia, da venerdì 24 a domenica 26 novembre con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera con partenza a massa.