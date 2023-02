Terremoto Turchia: anche Pirlo a lavoro per le vittime del sisma (FOTO)

Anche il tecnico del Fatih Karagumruk, Andrea Pirlo, si è messo al lavoro per le vittime del sisma in Turchia. Sui social del club di Super Lig, sono state pubblicate delle foto in cui l’ex Juventus aiuta a caricare i pacchi che contengono materiale di soccorso, diretti verso l’area colpita dal sisma.

Hazırladığımız yardım kolilerimizi, afet bölgesine gitmek üzere yardım tırımıza yüklüyoruz. pic.twitter.com/DwhZ9ZC7mR — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 9, 2023