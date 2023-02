Atp Cordoba 2023: Cecchinato si ritira contro Coria, era sotto di un set e di un break

Marco Cecchinato si è ritirato nel corso del match di secondo turno del torneo Atp di Cordoba 2023 ed è uscito di scena contro Federico Coria. Sulla terra rossa del torneo argentino con montepremi di 642.735 dollari, il palermitano, attuale numero 93 del ranking mondiale, era sotto di un set, perso per 6-3, e di un break, visto che il parziale era di 3-1 nel secondo set. Per quello che pare essere un problema fisico, per la precisione alla spalla, l’azzurro ha abbandonato la contesa e avana così l’argentino numero 67 al mondo, che in 50 minuti ottiene – complice l’infortunio del rivale – i quarti di finale che giocherà contro uno tra Cerundolo e Delbonis, in entrambi i casi sarà un derby.