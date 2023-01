Ternana, Bandecchi amaro: “Il nostro mercato l’ha fatto la Guardia di Finanza”

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato dopo il sequestro operato dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi per commentare la notizia dello sblocco dei conti correnti. Ecco le sue parole: “Fortunatamente la magistratura sta obbligando la Guardia di Finanza a lavorare nel migliore dei modi, hanno sequestrato circa 21 milioni, alcuni conti correnti dell’Università Niccolò Cusano che è poi l’imputata sono stati già sbloccati, mano a mano che le banche tornano operative riaprono e riattivano la possibilità di lavorare non solo per l’Università Niccolò Cusano ma anche per tutte le aziende collegate, avendo trovato il denaro che cercavano ora tutto deve tornare alla normalità, detto ciò su un ipotesi di reato c’è stato un sequestro cautelare, è stato eseguito, io ho ricevuto dei pareri importanti da parte di autorevolissime persone che mi dicono che la Guardia di Finanza ha preso un grande granchio facendo grande confusione, sta di fatto che le indagini sono terminate, il nuovo pm ci dirà se ci rinvia a giudizio, io ribadisco che non ho mai evaso il fisco, e penso di essere uno dei più importanti contribuenti italiani. Il mercato della Ternana l’ha fatto la Guardia di Finanza, è finito, abbiamo solo calciatori in uscita e nessuno in entrata, ma la squadra è perfetta cosi, rientreranno a breve calciatori importanti e il nostro obiettivo è quello di lottare per un posto play off”.