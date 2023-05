Ternana, l’annuncio di Bandecchi: “Incompatibilità col ruolo di sindaco, squadra in vendita”

Incredibile la vicenda della Ternana e del suo presidente, Stefano Bandecchi. L’imprenditore è infatti stato nominato sindaco di Terni, e subito dopo aveva detto di non voler lasciare la presidenza della squadra, ma anzi, di voler “fare come Berlusconi”. Nelle ultime ore avevano poi fatto scalpore le sue parole, poi subito ritirate non appena è stato aperto un fascicolo nei suoi confronti, contro Gravina e la Juventus.

Ebbene, secondo quanto riportato adesso da Rainews, lo stesso imprenditore ha sganciato la bomba: Bandecchi lascerà la presidenza della Ternana. “Mi hanno detto che c’è incompatibilità, la Ternana è in vendita”. Questa la comunicazione ricevuta dalla Rai da parte della Segreteria Comunale. L’incompatibilità sarebbe fra il ruolo di sindaco e quello di proprietario dell’Università Niccolò Cusano, a sua volta azionista unica della Ternana Calco e quindi concessionaria per l’utilizzo del Libero Liberati. Una posizione che, secondo la ricostruzione dello staff del sindaco, sarebbe prevista da un documento allegato al regolamento comunale di recente modifica.