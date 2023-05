Roland Garros 2023, lotta nel primo set e poi dominio: Djokovic batte Fucsovics al secondo turno

Ancora una vittoria in tre set per Novak Djokovic in questo Roland Garros: dopo aver sconfitto al primo Aleksandar Kovacevic, il numero 3 del mondo batte anche Marton Fucsovics e lo fa con il punteggio di 7-6 6-0 6-3. È il diciottesimo anno di fila che il serbo si trova al terzo turno del Roland Garros: riuscitoci per la prima volta nel 2006 (raggiunse i quarti a 19 anni appena compiuti), è sempre stato almeno a questo stadio del torneo tutti, tutti gli anni e anche in questo 2023, a 36 anni. 87-16 il suo record adesso in questo torneo, evento che ha vinto nel 2016, nel 2021 e che spera di vincere anche nel 2023, diventando il primo uomo della storia a vincere tutti gli Slam almeno tre volte e staccando tutti nella classifica di titoli Slam vinti. Al momento sono 22, record che condivide con Rafael Nadal. La partita di oggi è stata caratterizzata da un primo set lottatissimo e durato ben 1 ora e 28 minuti: Djokovic è scappato sul 4-1, poi Fucsovics ha alzato tantissimo il suo livello, ha piazzato il controbreak e ha costretto il nativo di Belgrado a giocarsi tutto al tiebreak, poi conquistato dal più quotato dei due contendenti per 7 punti a 2. Da quel momento, il match si è trasformato in un monologo di Djokovic, che ha iniziato a giocare sempre meglio e non ha più lasciato scampo all’ungherese, il quale ha dovuto inchinarsi per 7-6 6-0 6-3, dopo 2 ore e 46 minuti di una partita molto divertente.