Ter Stegen: “L’Inter ha dimostrato che con un po’ di fortuna si può arrivare in finale di Champions”

Durante una lunga intervista a Marca, il portiere del Barcellona Marc Andre Ter Stegen ha parlato anche dell’Inter e della loro ultima avventura in Champions League. Ecco parole del portiere che nella scorsa stagione ha giocato in Europa League: “Ci sono stati anni in cui potevamo arrivare in finale e non l’abbiamo fatto. Ora la situazione è diversa. L’anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra così giovane. Meritavamo di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva squadra e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l’obiettivo. L’Inter ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per lo scudetto. Dobbiamo andare per gradi”.