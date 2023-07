Atalanta senza intoppi contro la Pro Vercelli: 6-0 a Zingonia

Ampissia vittoria dell’Atalanta che, nell’amichevole odierna contro la Pro Vercelli, si impone con un sonoro 6-0. I ragazzi di Gasperini mettono in discesa la gara già nelle prime battute, grazie alla rete di Latte Lath, raddoppiata pochi secondi dopo da Adopo. Poco prima della chisura di prima frazione trova il gol Pasalic, con Latte Lath che poi firma la sua doppietta personale. Nella seconda frazione è sempre l’ivoriano a trovare la marcatura: è tripletta per lui. Dopo essere entrato dalla panchina, anche Lookman si iscrive alla festa del gol. Il risultato finale è un tennistico 6-0 in favore della Dea.