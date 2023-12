Tennis, venduta a 107mila dollari la racchetta usata da Novak Djokovic nella finale del Roland Garros 2016

E’ stata battuta all’asta per la cifra di 107.482 dollari la racchetta con cui Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros 2016, diventando il primo giocatore da Rod Laver nel 1969 a conquistare consecutivamente i quattro slam (seppur non nello stesso anno). Nonostante l’asta inizialmente non fosse decollata, tanto che i rilanci avevano superato di poco i 20mila dollari, nelle ore finali si è infiammata e la cifra stabilita dagli esperti è stata raggiunta.

Si tratta della terza racchetta più costosa di sempre venduta all’asta. Sono state pagate di più solamente la Babolat usata da Rafa Nadal nella finale dell’Australian Open 2022, assegnata per 140.000 dollari dalla casa d’aste Sotheby’s, e la Wilson con cui Billie Jean King vinse la Battaglia dei Sessi nel 1973, venduta per 125.000 dollari nel 2017.