Tennis, Vagnozzi: “Sinner non avrà mai il fisico di Alcaraz. Obiettivo stagionale? Le Atp Finals”

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato un’intervista a “Il T Quotidiano Autonomo del Trentino Alto Adige“, toccando vari temi interessanti: “L’obiettivo stagionale sono le Atp Finals di novembre. Tolto l’infortunio a inizio stagione, questa prima parte dell’anno è stata ottima. Per qualificarsi a Torino bisogna però avere continuità di rendimento e andare avanti nei tornei più importanti“.

Vagnozzi ha poi aggiunto: “Jannik può ambire a vincere i tornei più importanti, già da ora. Il suo livello di gioco è quello dei migliori e dal punto di vista tecnico è cresciuto molto. Non dimentichiamo che l’anno scorso ha fatto i quarti di finale in tre slam, ha battuto due volte su tre Alcaraz (ma nella terza ha avuto un match point) e ha sfiorato il colpaccio contro Djokovic a Wimbledon“.

Infine, sul paragone con Carlos Alcaraz: “Lo spagnolo era un uomo già a 18 anni, mentre Jannik non avrà mai quel fisico. Tuttavia stiamo lavorando per far sì che entro tre anni abbia il miglior fisico possibile. L’importante è non avere fretta eccedendo con i carichi di lavoro e non snaturare le sue caratteristiche. Tuttavia sono convinto che Sinner non abbia nulla da invidiare ad Alcaraz in termini di determinazione e sul piano mentale. Finora a fare la differenza è stato il fatto che Alcaraz era già pronto quando è sbarcato sul circuito. Jannik non è stato altrettanto precoce, ma ha ampi margini di miglioramento“.