Tennis, Vagnozzi: “Sinner ha il potenziale per vincere degli slam. Numero uno al mondo? Un obiettivo”

L’allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, ha rilasciato un’intervista al sito spagnolo Punto de Break in occasione dell’Atp 500 di Barcellona 2023: “Mi sento fortunato a portare avanti questo progetto con un ragazzo come lui a cui piace lavorare e che fa tutto il possibile per migliorare. Quando Cecchinato è diventato il numero uno d’Italia, il mio nome ha cominciato a circolare nel circuito. Inoltre conosco bene la persona che ha scoperto Jannik da bambino e ora è il suo manager. Quando si è separato da Piatti mi hanno offerto la posizione e sono stato felicissimo di accettare. Piatti probabilmente è l’allenatore migliore che c’è in Italia, almeno in termini di esperienza, ma Jannik cercava una voce diversa, un cambiamento. Non so quanto lavoreremo insieme, ma cerco di non pensarci troppo e di andare avanti giorno dopo giorno“.

“Sinner sicuramente ha il potenziale per vincere degli slam, ma chi può dire quanti e se ne vincerà. Innanzitutto bisogna conquistare il primo. Non credo che Federer pensasse di vincere 20 slam quando era ancora a quota 0. Sinner deve pensare al proprio percorso e concentrarsi sul proprio lavoro. Piano piano sta diventando più consistente, anche grazie al grande cambiamento fatto nel 2022 – ha proseguito Vagnozzi – Il tennis italiano sta vivendo un grande momento, forse il più bello della storia. Non solo in Italia, ma anche a Monte-Carlo ad esempio c’erano molti tifosi italiani pazzi di Jannik, Berrettini e Musetti. Purtroppo quando vinci sei un re e quando perdi non sai giocare a tennis. Ma per Jannik la pressione non viene dalle persone, bensì è lui a mettersela perché vuole vincere davvero“.

“Il colpo più naturale? Il rovescio. Il suo miglior pregio? L’ambizione. Se vuoi diventare numero uno al mondo deve essere maturo e avere le idee chiare. Il talento non basta per arrivare in vetta, bisogna allenarsi ogni giorno e diventare sempre più forte. Il numero uno al mondo? Non è solo un sogno, ma un obiettivo che può raggiungere. Ha ancora margini di miglioramento, ma nella Race è numero 3. Ovviamente per diventare numero uno serve stare bene e anche un pizzico di fortuna” ha concluso Vagnozzi.