Tennis, Trevisan: “United Cup trasferta bellissima, sto giocando bene”

La tennista numero uno d’Italia, Martina Trevisan, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2023: “Devo tenere sotto controllo un piccolo problema a un tendine, ma sto giocando e lavorando bene“. La 29enne di Firenze ha però toccato anche altri temi, come la United Cup in cui è stata protagonista con i colori azzurri: “Mi sono divertita tanto, sia in campo che fuori. È stata una scoperta continua e una trasferta bellissima. Non ci aspettavamo che si creasse un gruppo così unito“.

La vittoria più bella, oltre che importante, è stata quella contro la greca Maria Sakkari: “Sicuramente il precedente del Roland Garros è stato importante, ma ero comunque sicura di giocarmela alla pari. Credo di aver espresso un buon tennis anche nelle sconfitte con Swiatek e Pegula“. Infine, Trevisan ha commentato il momento che sta vivendo il tennis italiano femminile, con ben 5 azzurre tra le prime 100: “Ci spingiamo a vicenda, lavoriamo con serietà e i risultati sono la diretta conseguenza. Anche tra i nostri allenatori vi è un continuo confronto, che aiuta noi ragazze a crescere“.