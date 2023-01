Lecce-Milan in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Milan, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I giallorossi di Marco Baroni arrivano a questo incontro decisamente in fiducia, reduci in casa da due successi di livello contro Atalanta e Lazio. Dall’altra parte invece i rossonero non sono in un momento troppo felice, con l’eliminazione in Coppa Italia a pochi giorni dalla rimonta subita contro la Roma che di certo non ha migliorato l’umore della squadra. La sfida è in programma sabato 14 gennaio alle 18:00 allo stadio Via del Mare di Lecce. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).