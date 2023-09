Roma, Verdone: “Siamo nelle mani di Lukaku e Dybala”

Il famoso attore e ora regista Carlo Verdone, nella conferenza stampa del suo programma “Vita da Carlo”, ha parlato anche della sua passione: la Roma. Ecco le sue parole. “Sto vivendo l’essere tifoso della Roma con un grande punto interrogativo davanti, non so dove vuole andare questa squadra, siamo in mano a Lukaku e Dybala. Mi stavo allontanando dal calcio, proprio ieri mi hanno ridato fiato i due goal di Frattesi (nella partita della Nazionale contro l’Ucraina, ndr). Io amo un calcio con giocatori bandiera di una squadra, come lo sono stati del Piero o Totti. Oggi le bandiere non ci sono più, vanno tutti in Arabia, è come se quello spirito si fosse disgregato”.