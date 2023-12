Tennis, Sonego vince il Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell’anno: “Con la Davis siamo parte della storia”

“E’ stata una vera impresa, ora siamo parte della storia e in futuro ci si ricorderà di quello che abbiamo fatto sul campo”. Lo ha detto Lorenzo Sonego a margine del Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell’anno, dove è stato premiato come miglior atleta del 2023 dopo il trionfo in Coppa Davis.

“E’ stata una bella emozione e un bel percorso, negli anni scorsi ci siamo sempre andati vicini, dai quarti alle semifinali, siamo sempre stati una squadra competitiva e finalmente quest’anno siamo riusciti ad arrivare fino in fondo – ha sottolneato il tennista piemontese – Per vincere c’è sempre bisogno di un po’ di fortuna ma sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. La squadra più temibile era la Serbia, lo sapevamo, e dopo aver perso il primo singolo e con i tre match point per i nostri avversari non eravamo più così convinti dell’impresa. Il miracolo di Sinner ci ha dato nuova fiducia, ci abbiamo creduto fino in fondo”.