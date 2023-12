Milan-Ibrahimovic, è ufficiale: sarà advisor della proprietà

Nuovo capitolo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan dopo le due esperienze da calciatore. Stavolta dietro una scrivania e al fianco di RedBird, società di gestione degli investimenti proprietaria del club rossonero, che affida all’ex fuoriclasse svedese un incarico da consulente per “rafforzare la cultura vincente”. L’annuncio, atteso da settimane, è stato fatto proprio dal fondo di investimenti americano. Ibra sarà partner operativo e “collaborerà con il team di investimento globale della società” ricoprendo “il ruolo di senior advisor della proprietà e di senior management del Milan”. Lavorerà “in stretto coordinamento” con proprietà e management con un “ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali”. Ibra si occuperà tra l’altro di “sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni” e progetti speciali “incluso il nuovo stadio”.

“Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Sono grato a Gerry Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità. Questa non è una decisione che prendo alla leggera. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera post calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa”, le parole di Ibrahimovic dopo l’annuncio da dirigente.