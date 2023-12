Juventus, Manna: “L’obiettivo resta la Champions League. Mercato? Pronti a cogliere occasioni”

Premiato dall’Ussi a Torino come dirigente dell’anno, il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna ha parlato della lotta scudetto con l’Inter: “Come ribadito più volte dal mister e da Giuntoli, il nostro obiettivo è raggiungere la Champions League. Poi siamo la Juventus ed è normale cercare di fare il massimo in ogni competizione. Attualmente stiamo facendo bene ma restiamo concentrati sull’obiettivo partita dopo partita: poi faremo delle valutazioni“.

In ottica calciomercato, invece: “Non siamo alla ricerca spasmodica di giocatori, tuttavia siamo sempre pronti a valutare eventuali occasioni. La rosa era stata pensata con due calciatori in più ma siamo riusciti a sopperire in maniera positiva alle assenze di Pogba e Fagioli. Qualora dovesse presentarsi un’opportunità, cercheremo di coglierla. Ritorno anticipato dal prestito? Giocatori come Soulé o Barrenechea stanno facendo bene e non abbiamo intenzione di interrompere il loro percorso virtuoso: l’hanno iniziato in un posto e devono finirlo lì“.

Infine, Manna ha parlato della Next Gen: “La prima squadra della Juve ha un livello importante e non tutti riescono a raggiungerla. Quest’anno tuttavia abbiamo aggiunto tre ragazzi e siamo soddisfatti: dobbiamo continuare a portare avanti questo lavoro anche perché ci consente di ridurre i costi. Alti e bassi in Serie C? Sono naturali per l’età. Al momento i risultati non ci premiano, ma bisogna tenere in considerazione che giocatori come Yildiz, Nonge e Huijsen sono costantemente impegnati con la prima squadra“.