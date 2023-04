Tennis, Santopadre: “Berrettini agli Internazionali d’Italia? Al momento è più no che sì”

Come sta Matteo Berrettini dopo l’infortunio rimediato a Monte-Carlo? Ha provato a rispondere a questa domanda il suo allenatore, Vincenzo Santopadre, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto: “Al momento il suo umore non è dei migliori, ma prima o poi doveva pagare lo scotto. L’anno scorso è rientrato dopo l’operazione vincendo due tornei è poi è stato un continuo stop and go. Si tratta di un infortunio che ha già avuto in passato, perciò da questo punto di vista è più tranquillo perché sa cosa lo attende. Prima di iniziare la fisioterapia, però, bisogna capire come si sta cicatrizzando la lesione“. Santopadre ha poi analizzato la possibilità di vederlo in azione agli Internazionali d’Italia: “Al momento è più no che sì. Illudersi non serve a nulla. C’è poco da dire, sta rosicando. Ci vorrà tanta pazienza“.