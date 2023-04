Tennis, la bielorussa Sabalenka: “Fermerei la guerra in Ucraina se potessi”

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa dell’Australian Open, ha parlato in merito alla guerra che la Russia ha mosso contro l’Ucraina, che prosegue ormai da quasi un anno e mezzo. Ecco le sue parole: “Se potessi fermare la guerra lo farei, ma sfortunatamente non è nelle mie mani. Mi sono resa conto ora che non ho fatto niente di male in Ucraina. Ci sono persone a cui non piaccio perché sono nato in Bielorussia. Questa è una loro decisione. Non posso controllarlo. Non è il migliore dei sentimenti essere odiati praticamente per niente. Ma è quello che è”.