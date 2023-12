Tennis, Rafa Nadal sbarca a Brisbane e va subito in campo per un allenamento con Holger Rune

Manca poco, ci siamo vicini all’ennesimo ritorno in campo di Rafael Nadal. Il campione maiorchino, a quasi un anno di distanza dall’ultimo match giocato agli Australian Open e perso contro Mackenzie McDonald, si appresta a scendere in campo tra pochi giorni in quel di Brisbane per l’ATP 250. Lo spagnolo è arrivato questa mattina in Australia e si è subito recato sui campi, allenandosi con un altro dei protagonisti principali del torneo, ovvero Holger Rune.

Hello Australia 👋🏻 Brisbane pic.twitter.com/SB9UcIVtKk — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 28, 2023