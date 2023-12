MotoGP, Ducati svelerà i team ufficiali 2024 il 22 gennaio a Madonna di Campiglio

Sarà Madonna di Campiglio la location in cui la Ducati presenterà i team ufficiali 2024 nelle categorie MotoGp, Superbike e motocross. L’appuntamento è per lunedì 22 gennaio, come anticipato dall’azienda di promozione turistica della meta trentina: “Dopo la favolosa stagione 2023, la migliore di sempre per la Ducati, il primo appuntamento 2024 è ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Tre giorni sulla neve tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti, momenti ufficiali, anteprime mondiali e divertimento sugli sci. Da segnare in agenda, per gli appassionati delle due ruote, la data di lunedì 22 gennaio, quando, dalle 16 in piazza Sissi, ci sarà la presentazione ufficiale dei team ufficiali Ducati MotoGP, Superbike e la novità del motocross accompagnata da musica e intrattenimento“.