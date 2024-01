Tennis, Panatta all’Adnkronos: “Felice del ritorno di Nadal, ha una grandissima passione”

Ai microfoni dell’Adnkronos, Adriano Panatta ha commentato il ritorno nel circuito Atp di Rafa Nadal, tornato a giocare un match ufficiale dopo quasi 350 giorni. Lo spagnolo ha debuttato con una vittoria ai danni di Dominic Thiem nell’Atp 250 di Brisbane 2024 e al secondo turno sfiderà l’australiano Kubler. “Sono felice che Nadal sia tornato, è un’icona del tennis mondiale. Se riesce a essere competitivo è sicuramente un valore aggiunto per il circuito, anche se so che è complicato tornare dopo un anno. Vediamo soprattutto quando giocherà l’Australia Open come reagirà: è un altro sport, però lo trovo un fatto positivo“.

La leggenda del tennis italiano si è poi soffermato sull’atteggiamento di Nadal: “Ha una grandissima passione. Ci sono dei giocatori che non riescono a fare a meno di stare nel circuito e per lui credo che la sua vita sia il tennis, completamente. Per altri invece non è così, penso a Borg che si è ritirato a 27 anni“. Nonostante il grande entusiasmo, Panatta non si è però voluto sbilanciare: “Il primo match è indicativo fino a un certo punto, bisogna vedere adesso nel lungo periodo come va“.