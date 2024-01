Sassuolo, Dionisi: “Coppa Italia? con l’Atalanta l’obiettivo è passare il turno”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia domani in casa dell’Atalanta.

“Alla Coppa Italia ci tengono tutti, il nostro obiettivo è quello di passare il turno. Non dobbiamo trascurare il fatto che giocheremo pochi giorni dopo in campionato contro la Fiorentina, ma abbiamo un organico per sopperire a questo. Andiamo a Bergamo con le nostre risorse, la nostra identità, a giocarcela. Giochiamo contro una squadra di un altro livello, che ha l’Europa in testa e giocatori di livello, ma giochiamo in uno stadio che sarà uno stimolo. Nei dettagli dobbiamo migliorare, con il Milan la prestazione è stata buona ma non può bastare“.

“Avendo partite ravvicinate, andiamo come nel turno precedente, con ragazzi che avevano trovato meno spazio in campionato. L’obiettivo è arrivare ai quarti sapendo che non sarà semplice. Non mi domando nemmeno chi giocherà, l’Atalanta ha due squadre, è una piccola-grande compagine, uno di quei club che sta dalla parte alta da tempo in Serie A“, aggiunge Dionisi.