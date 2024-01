Salto con gli sci, Quattro Trampolini 2024 Innsbruck: a Lanisek la qualificazione, l’Italia brilla con Insam e Bresadola in top-10

Condizioni davvero difficili hanno caratterizzato la qualificazione di Innsbruck, sede della terza e penultima tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini 2024. Il forte vento, con raffiche discontinue sia per intensità che per direzione, ha sparigliato le carte in tavola nella prima delle due prove austriache che assegneranno l’ambita aquila d’oro, oltre a punti pesanti per la classifica di Coppa del Mondo. Alla fine la qualificazione è stata vinta dallo sloveno Anze Lanisek, che ha bissato quanto fatto registrare a Garmisch quando era già risultato il migliore nella vigilia della gara di Capodanno. Seconda posizione per Stefan Kraft, leader di Coppa, mentre terzo si è piazzato Ryoyu Kobayashi che numeri alla mano è uno dei due atleti in lizza per la vittoria della Tournèe. Il suo diretto rivale, Andreas Wellinger, non è andato oltre il quindicesimo posto complice anche un vento davvero ostile e difficile da gestire.

Ottime notizie in casa Italia, visto che anche a Innsbruck tutti e quattro gli azzurri al via hanno superato la qualificazione e saranno quindi sul trampolino domani per la prima serie di salti. In particolare applausi per Alex Insam e Giovanni Bresadola, bravi a sfruttare una buona finestra metereologica così da chiudere la qualificazione rispettivamente in ottava e nona posizione. I due alfieri di punta del movimento italiano si confermano in ottima condizione, ma passano anche Andrea Campregher e Francesco Cecon che sono rispettivamente 36° e 44°.

La prima serie di domani vedrà come di consueto il sistema degli scontri diretti, con i 50 qualificati di oggi accoppiati in base ai risultati odierni in 25 sfide a eliminazione diretta. Passeranno alla seconda serie i 25 vincitori più i migliori cinque lucky loser che totalizzeranno i punteggi più alti pur essendo sconfitti dal diretto avversario. Per gli italiani impegno più che fattibile per Insam e Bresadola, che se la vedranno con il giapponese Junshiro Kobayashi e il kazako Danil Vassilyev. Proibitivi gli accoppiamenti per Campregher, che se la vedrà addirittura con Wellinger, e per Cecon il cui avversario sarà Peter Prevc. La gara prenderà il via alle 13:30, con diretta prevista su Eurosport e su Discovery +.