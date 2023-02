Tennis, Ons Jabeur assente alla prima edizione del torneo di Abu Dhabi

Tutto pronto per il Mubadala Abu Dhabi Open, WTA 500 in programma dal 6 al 12 febbraio allo Zayed Sports City International Tennis Centre. La mini-stagione in Medio Oriente continuerà poi a Doha per il Qatar TotalEngergies Open dal 13 febbraio e a Dubai per il Dubai Duty Free Tennis Championships dal 19.

Ad Abu Dhabi non ci sarà Ons Jabeur, giocatrice araba con la miglior classifica di sempre: “Mi dispiace non poter essere parte della prima edizione del Mubadala Abu Dhabi Open. Abu Dhabi è un posto speciale per me, è stato bello giocare negli Emirati negli ultimi due anni. Non vedo l’ora di tornare quando avrò recuperato e riabbracciare tutti i tifosi”, ha dichiarato la tunisina.