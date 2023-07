Tennis, Naomi Osaka è diventata mamma della piccola Shai

Naomi Osaka è una mamma. L’ex tennista numero uno del mondo e il compagno, il rapper Cordae, hanno dato il benvenuto ad una bambina di nome Shai pochi giorni fa in quel di Los Angeles. La tennista nipponica aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso mese di gennaio, quando fu costretta a rinunciare agli Australian Open, dando tra l’altro appuntamento all’anno prossimo. A questo punto, sarà interessante vedere quando Naomi tornerà sui campi da tennis da cui manca dallo scorso settembre. E perché no, puntare al sogno olimpico parigino: “Ho scoperto di essere incinta e ho pensato, ‘Okay, diventerò sicuramente una giocatrice migliore dopo questo'”, aveva detto in un’intervista televisiva con l’ex giocatore dell’ATP Shuzo Matsuoka. “Mi ha fatto venire voglia di impegnarmi di più e di essere il meglio che posso essere. Voglio provare a vincere le Olimpiadi il prossimo anno. Mi rende molto entusiasta di tornare a giocare”.