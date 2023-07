Wimbledon 2023, Jannik Sinner in semifinale: nuovo ranking e montepremi

Jannik Sinner batte Romain Safiullin e conquista per la prima volta nella sua giovane carriera una semifinale di una prova dello slam. Il numero uno del nostro tennis venerdì potrà godersi, esattamente come dodici mesi fa (quando però si giocavano i quarti), un match da giocare senza troppe pressioni sulle spalle contro il vero favorito della competizione, Novak Djokovic. Intanto, però, per Jannik sono arrivati già 720 punti fondamentali in ottica ranking. Per il momento l’azzurro anche nella classifica live resta in ottava posizione, ma il gap con Rublev alla settima e con quello che sarebbe un nuovo best ranking si riduce a 550 punti.

Ma è un risultato fondamentale in particolar modo per la classifica Atp Race, quella che porterà i migliori otto alle Finals di Torino in programma a novembre. Sinner sale in quinta posizione a quota 3175 punti conquistati in questa annata solare e con un margine di 1090 punti sull’attuale nono posto occupato da Taylor Fritz. Un bel cuscino in vista della seconda parte di stagione. Per l’azzurro anche un cospicuo assegno di 701.882 €.