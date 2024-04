Tennis, Nadal: “Il mio corpo non me lo permette, sta diventando complicato”

Rafael Nadal, ospite della finale di Copa del Rey tra Athletic Bilbao e Mallorca, racconta ai microfoni di Movistar l’ultimo periodo, che lo ha portato a non partecipare al torneo di Montecarlo: “Il mio corpo non me lo permette, sta diventando difficile per me. È stato un anno e mezzo complicato, ci sto provando ogni giorno. Ho delle cose da risolvere e la realtà è che al momento non riesco mettermi nella posizione di competere è difficile. A livello personale va tutto bene, a livello professionale è difficile, e bisogna soppesare anche i momenti brutti e quelli che non avresti mai immaginato di vivere. Non escludo nulla, nemmeno essere a Barcellona o Madrid , ma al momento non posso andarci per problemi fisici. Molte persone hanno problemi mentali e li ho anche io quando nel mio lavoro non riesco a lottare per i miei obiettivi ma no, è fisico, ho problemi addominali da quando sono tornato dall’Australia, stiamo provando delle cose, andiamo giorno di giorno”.