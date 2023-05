Tennis, è morto a 79 anni Owen Davidson: vinse 13 titoli dello slam in doppio

Mondo del tennis in lutto per la morte di Owen Davidson, scomparso all’età di 79 anni in Texas. L’ex tennista australiano vinse ben 13 titoli dello slam in doppio, di cui 11 nel misto, e divenne uno degli unici quattro giocatori di sempre a vincere quattro slam in doppio misto nello stesso anno. Merito anche della tennista con cui faceva coppia, Billie Jean King, che condivise con lui 8 degli 11 trionfi. Davidson conquistò anche due slam in doppio, ovvero l’Australian Open nel 1972 in coppia con Rosewall e lo US Open l’anno seguente insieme a Newcombe.