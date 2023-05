Spezia-Milan 2-0, Tiziano Crudeli furioso per la sconfitta: la sua reazione (VIDEO)

di Antonio Sepe

La reazione di Tiziano Crudeli alla sconfitta per 2-0 del Milan contro lo Spezia nel match valevole per la 35^ giornata di Serie A 2022/2023. Cocente delusione per i rossoneri, che dopo la debacle nella semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter crollano anche al Picco contro i liguri. Gara decisa dalle reti di Wisniewski ed Esposito, che regalano tre punti preziosi allo Spezia in chiave salvezza. Male male invece la squadra di Pioli, criticata pesantemente da Crudeli, furioso per il ko. Ecco gli highlights con il commento del giornalista tifoso rossonero di 7 Gold.

