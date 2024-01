Tennis, inizio di 2024 shock per Cilic: spreca nove match point e cede a Struff dopo tre ore di gioco

Fermo dallo scorso luglio per infortunio, Marin Cilic sperava in un ritorno nel circuito Atp ben diverso. Il suo 2024 è invece iniziato con una sconfitta estremamente dolorosa per mano di Jan-Lennard Struff, nel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di Hong Kong. Il tennista croato ha infatti sprecato addirittura nove match point, finendo per arrendersi con il punteggio di 6-3 6-7 6-7 dopo 3h09′ di gioco. Un vero e proprio harakiri da parte di Cilic, che sembrava in totale controllo fino al 6-3 5-2 e servizio. Ha invece mancato cinque palle match sul 5-4 per poi perdere il set al tie-break. Nel parziale decisivo, ha sprecato altri tre match point sul 6-5 e uno ancora nel tie-break, arrendendosi poi a Struff per 9 punti a 7.