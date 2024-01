Serie A, Casini: “Al lavoro per Var più trasparente, attenzione al tempo effettivo. Diverse riforme sul tavolo”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 toccando diversi temi e tracciando una sorta di bilancio quando siamo ormai giunti al giro di boa del massimo campionato. Dopo alcune polemiche post Juventus-Roma, Casini ha dovuto rispondere ad alcune domande inerenti il fuorigioco automatico: “Si sta lavorando su alcune sperimentazioni interessanti per rendere l’operato del Var il più trasparente possibile, penso alla pubblicazione delle conversazioni tra gli arbitri – spiega – Ma credo anche che un tema importante sia quello di uniformare la durata delle gare, pensando anche al tempo effettivo. Stiamo mettendo sul tavolo diverse idee per le riforme, sono quasi tutte cose che la Lega Serie A non può fare da sola. Dobbiamo lavorare con la Federcalcio ma anche con le altre Leghe.”

Su questo punto Casini appare fiducioso: “I rapporti con la Lega Serie B sono ottimi, ci supportiamo a vicenda su diverse idee che vogliamo portare avanti. Ho fiducia che nei prossimi mesi riusciremo a lavorare bene anche con la Lega Pro, con cui il dialogo è intenso al di là di quanto è stato scritto. C’è un documento ricco con molti punti all’ordine del giorno, i temi devono riguardare le infrastrutture, i ricavi e i giovani.” Tra i cambiamenti più importanti quello legato ai diritti televisivi: “Il bando nazionale potrà arrivare fino a una durata di cinque anni, si tratta di una modifica che la nostra Lega chiedeva da tempo. La Serie A è già una media company, ma ci sono cambiamenti che devono andare di pari passo con le riforme.”