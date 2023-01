Tennis, infortunio per Carlos Alcaraz: salta gli Australian Open 2023

Carlos Alcaraz salterà gli Australian Open 2023. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore spagnolo su twitter: il numero uno del mondo salterà dunque la prima prova dello slam che scatterà sul cemento di Melbourne il prossimo 16 di gennaio. “Nel corso della preseason, mi sono infortunato a causa di un movimento casuale e innaturale durante l’allenamento. Questa volta è il muscolo semimembranoso della mia gamba destra. Ho lavorato così duramente per raggiungere il mio miglior livello per l’Australia, ma sfortunatamente non potrò giocare l’Australian Open. È dura, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti. Australian Open, ci vediamo nel 2024″.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023