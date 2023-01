Chiellini su Vialli: “Sempre stato generoso, piango una grande persona”

“Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le immagini e le parole di Gianluca ce le portiamo dietro tutti. È stata una grande persona, che vorrebbe vederci sorridere e non piangere. Lascia tanto dentro di noi che lo abbiamo conosciuto, piangiamo una grande persona, credo meriti che si parli di lui. Ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Meglio di tanti altri riusciva a esprimerli, non è scontato toccare il cuore con le parole giuste. Il binomio con Mancini rimarrà per sempre, si completavano, erano perfetti”. Queste le parole di Giorgio Chiellini, difensore in forza ai Los Angeles Galaxy, parlando a Sky Sport, in ricordo di Gianluca Vialli. “E’ sempre stata una persona generosa, si prendeva cura degli altri. Ho avuto la fortuna di viverlo, è stato particolare sentire le sue parole. Altruismo e generosità hanno sempre fatto parte della sua vita, queste cose vanno ricordate e portate avanti il più possibile. Le sue parole le ho ritrovate nella mia carriera. A noi calciatori non piace che le telecamere stiano dietro tutto il tempo, lo spogliatoio è un luogo chiuso, è cosa nostra, ma sono contento del documentario, perché si vede la sua figura. Quei discorsi rubati hanno permesso ad altri di conoscerlo un po’ di più e vivere il Gianluca uomo. E’ bello ricordarlo per tutto quello che ci ha dato”. “Ci ha lasciati troppo presto, ma ci lascia tanto. Me lo ricordo dopo la vittoria dell’Europeo, nelle prime convocazioni. Tirava in porta e gli dissi: ‘arriviamo al Mondiale, manca un annetto’. E lui, sorridendo: ‘spero di arrivarci anch’io’. Mise davanti l’interesse della Nazionale alla sua salute”, conclude l’ex giocatore della Juventus.