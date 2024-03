Tennis, Indian Wells 2024: Paolini vince in tre set su Kalinskaya e vola agli ottavi

Jasmine Paolini accede agli ottavi di Indian Wells dopo aver battuto Anna Kalinskaya per 6-3, 3-6, 6-4. L’italiana riesce a superare un importante momento di difficoltà tra il secondo e il terzo set e batte così l’atleta russa, che si è dimostrata meno completa e più in balia degli errori commessi da lei stessa. E’ la prima volta per Paolini agli ottavi di questo torneo.

Kalinskaya viene sorpresa da Paolini dopo pochi minuti in campo, con l’italiana che trova il break per il 2-0. La russa non tarda però a rispondere, rifilando un controbreak che vale il 2-1. Il set prosegue in maniera lineare per alcuni scambi, con Kalinskaya che commette diversi errori, fino a concedere il break a Paolini per il 5-3. La tennista azzurra supera un momento di difficoltà e ottiene il primo set per 6-3. Il secondo set inizia con Kalinskaya in difficoltà, ma poco dopo la situazione cambia. Paolini non riesce a rispondere all’avversaria, commettendo diversi errori. Dall’altra parte della rete, Kalinskaya inizia a dimostrare un buon ritmo, utilizzando la prima come arma principale. Il primo break del set arriva proprio per lei sul 5-3 e successivamente la russa ottiene il 6-3. Il terzo e ultimo parziale di gioco inizialmente vede numerosi errori da parte di Paolini, con Kalinskaya che trova il break per il 2-3. L’italiana riesce però a rispondere sul finale, trovando il pareggio e il sorpasso sul 4-3 e mantenendosi avanti di un game fino al termine dell’incontro. Dopo due match point annullati, ecco che arriva la vittoria del set per 6-4. Paolini accede così ai quarti di finale del torneo.