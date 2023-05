Tennis, Giorgi fa chiarezza sull’infortunio: Internazionali d’Italia a forte rischio

Attraverso il suo profilo Instagram, Camila Giorgi ha voluto fornire dettagli in merito all’infortunio che l’ha costretta a ritirarsi dal Wta 1000 di Madrid. “Gli esami hanno evidenziato una lesione osteocondrale in regione centrale della troclea femorale del diametro massimo longitudinale pari a circa 10 mm” si legge. Tempi di recupero ancora da definire per la tennista marchigiana, in forte dubbio per gli Internazionali d’Italia, in programma la prossima settimana. L’azzurra farà ovviamente il possibile per esserci, ma senza accelerare i tempi. Giorgi ha poi ringraziato i medici e i tifosi per il supporto in questo periodo complicato. L’augurio è quello di rivederla in azione già a Roma, ma il timore è che possa tornare solo per il Roland Garros o addirittura per la stagione su erba.