Golf, PGA Tour: Finau conquista il Mexico Open 2023. Preceduto Rahm, 24° Francesco Molinari

Il vincitore del Mexico Open 2023 è Tony Finau, che gestisce il vantaggio acquisito a 18 buche dal termine e sale sul gradino più alto del podio con il totale di -24. Sesto successo sul PGA Tour per il 37enne statunitense, che si garantisce il ritorno all’11^ posizione del ranking. Secondo posto con -21 per Jon Rahm, il quale si assicura la vetta delle classifiche almeno per un’altra settimana, mentre completa il podio Brandon Wu con -19. Distante un colpo il classe 2002 Akshay Bhatia, quarto con -18 e davanti al trio Eric Cole, Austin Smotherman e Emiliano Grillo con -16. Infine, discreto 24° posto per Francesco Molinari, che dimostra grande solidità nel corso della settimana e chiude con il totale di -10.