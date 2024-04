Garbine Muguruza annuncia il suo addio al tennis

Garbine Muguruza annuncia definitivamente il suo addio al tennis. “E’ arrivato per me il momento dei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che è arrivato il momento per me di ritirarmi, aprendo questo nuovo capitolo della mia vita, una nuova era, una nuova vita”. Con queste parole e un pizzico di emozione l’ex numero 1 del mondo ha annunciato oggi il suo ritiro dall’attività agonistica nella sala stampa dei Laureus World Sports Awards

“Se 25 anni fa, quando ho iniziato a colpire le prime palline da tennis, qualcuno mi avesse detto che sarei diventata una tennista professionista e che avrei realizzato il mio sogno di diventare numero 1 del mondo avrei pensato che questa persona fosse pazza. Il tennis mi ha dato tantissimo in questa prima parte della vita. E’ stato un viaggio fantastico in cui ho vissuto situazioni uniche. Ho viaggiato in tutto il mondo, venendo a contatto con molte culture diverse. Sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo viaggio perché senza di loro non sarei mai arrivata fin qui”, ha aggiunto la 30enne campionessa spagnola, due volte vincitrice Slam.