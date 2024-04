Scherma, fioretto femminile: a Tbilisi podio tutto azzurro, vince Volpi su Errigo

Dominio azzurro nel fioretto femminile. Nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di scherma di Tbilisi, la nazionale italiana ha ottenuto uno storico poker, con la vittoria che è andata ad Alice Volpi in finale per 15-9 su Arianna Errigo. Terzo posto ex aequo per Martina Favaretto e Anna Cristino. Italia che ha dominato il tabellone, qualificando ben 5 atlete ai quarti di finale. Qui Favaretto ha superato 15-12 la canadese Jessica Guo, mentre Errigo ha avuto la meglio 15-11 nel derby azzurro contro Francesca Palumbo. Errigo ha poi superato Favaretto 15-8 agguantando così la finale. Dall’altra parte del tabellone invece tutto facile per Cristino, che grazie al 15-8 sulla giapponese Karin Miyawaki ha raggiunto la semifinale. Più complicata invece la vittoria di Volpi, che ha avuto ragione di misura 15-14 sulla cinese Qingyuan Chen, ma ha poi steso la connazionale per 15-11 in semifinale. Per la squadra del commissario tecnico Stefano Cerioni uno strepitoso poker che a livello femminile era accaduto solo nel giugno del 2023 agli Europei di Plovdiv (Batini, Favaretto, Volpi e Palumbo).