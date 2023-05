Tennis, Federer: “Dopo il ritiro sono svanite tante cose stressanti, vorrei tornare a giocare qualche esibizione”

Roger Federer ha risposto ad una serie di domande che i suoi followers gli hanno posto su Twitter e lo ha fatto con la sua solita ironia ed eleganza. “Mi sento benissimo al giorno d’oggi, grazie! Cosa mi manca di più del circuito? Cenare spontaneamente con gli amici dopo una partita o un allenamento. E ovviamente i grandi stadi, i tifosi e il brivido di tutto ciò“. Su cosa gli piace di più del ritiro, invece: “C’erano un sacco di piccole cose che non sapevo creassero così tanto stress che sono semplicemente svanite, il che è davvero fantastico. Come un peso che mi viene tolto dalle spalle“.

Lo svizzero ha poi svelato alcuni suoi piani futuri: “Per quest’anno non ho in programma di fare il commentatore televisivo. Mi piacerebbe invece tornare a giocare delle esibizioni, magari in Sud America: sarebbe fantastico“. Sui prossimi eventi che presenzierà, invece: “Sarò a Vancouver per la Laver Cup e spero di essere allo stadio per qualche partita dei Mondiali di rugby, che ovviamente seguirò“.

Federer ha poi risposto anche ad un paio di domande su Nadal: “La più bella partita contro di lui? La finale del Roland Garros del 2008, vincere quei quattro game è stato bellissimo. Se mi manca affrontarlo? Sì e no“. Esilarante anche lo scambio con Ivan Ljubicic, che gli ha chiesto: “Chi è il tuo allenatore croato preferito senza capelli e con il rovescio a una mano (non voglio correre rischi qui…)?” seguito dalla risposta: “Dammi qualche ora per sfogliare i libri di storia e ti ricontatterò“.

Non sono mancate neppure risposte taglienti: “Chi sarà il prossimo giocatore a vincere uno slam? – hmmm .. mi stai chiedendo a chi dovrei sottoporre a un sacco di pressione e stress” oppure “Che ne pensi di creare un podcast? – Cos’è un podcast e perché tutti ne hanno uno?” Infine, la risposta che ha toccato il cuore di tanti tifosi è stata quella data alla domanda “Quando torni?” e recita “Non me ne sono mai andato“.