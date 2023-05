Tentata estorsione a Mario Balotelli, avvocato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere

Due anni e tre mesi di carcere. E’ questa la condanna all’indirizzo di Roberto Imparato, avvocato trevigiano che secondo i giudici, che hanno accolto la tesi della Procura di Vicenza, avrebbe ordito un tentativo di estorsione nei confronti di Mario Balotelli, l’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan e della Nazionale Italiana, ora al Sion in Svizzera. Lo riferisce l’Ansa. L’avvocato, infatti, difendeva una giovane vicentina con cui SuperMario aveva avuto dei rapporti consenzienti: il legale, però, avrebbe convinto la ragazza a muovere un’accusa per violenza sessuale, poi archiviata, e minacciato in seguito l’attaccante di vendere la notizia ai giornali, chiedendo 100.000 euro in cambio del silenzio.